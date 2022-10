Angebot für Kitas und Schulen : Geringes Interesse an Bornheimer Karnevalsprojekt

Der Karneval hat auch in Bornheim einen hohen Stellenwert, wie hier beim Karnevalszug durch Bornheim-Ort Anfang 2020, unmittelbar vor Beginn der Corona-Pandemie. Foto: Wolfgang Henry

Bornheim Um Nachwuchs zu werben, können Bornheimer Karnevalsvereine in den örtlichen Schulen und Kitas das jecke Brauchtum vorstellen. Das Interesse daran ist bislang aber sehr gering.

Fastelovend ist mehr als nur ausgelassenes Feiern in mehr oder weniger fantasievollen Kostümen. Der rheinische Karneval hat als historisch gewachsenes Brauchtum eine solche Bedeutung, dass er 2014 ins deutsche Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) aufgenommen wurde. Doch die Corona-Pandemie hat bekanntlich auch vor dem jecken Treiben nicht haltgemacht. In Bornheim hat die Politik aus diesem Grund ein besonderes Projekt angestoßen, um den Karneval zu helfen. Der Erfolg ist bislang aber überschaubar.

„Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden sowohl 2020 als auch 2021 den Vereinen, den Ausschüssen sowie allen Bürgerinnen und Bürgern nahezu alle Möglichkeiten genommen, dieses Brauchtum zu pflegen“, hatte die CDU im Mai dieses Jahres zum Karneval konstatiert, und weiter: „Die teilweise sehr kurzfristigen Änderungen der Schärfe der Maßnahmen führte nicht nur zur finanziellen Schieflage der Vereine und Ausschüsse, sondern auch – durch Trainingsausfall, Wegfall von Auftritten, fehlenden Möglichkeiten zur Akquise neuer Mitglieder – zu existenziellen Problemen.“

Einstimmiger Beschluss der Bornheimer Politik

So wurde in der Mai-Sitzung des Bornheimer Ausschusses für Sport, Kultur und Ehrenamt einstimmig ein Antrag der Union angenommen, demzufolge die Stadtverwaltung den Karnevalsvereinen sowie sonstigen jecken Institutionen die Gelegenheit geben soll, sich und den Karneval in den örtlichen Schulen und Kitas vorzustellen.

Daraufhin erhielten alle Schulen und Kitas – ganz gleich, in welcher Trägerschaft – Anfang August einen Brief von Bürgermeister Christoph Becker. In diesem Schreiben wirbt Becker für das Angebot, den Karneval als Brauchtum vorzustellen. „Denkbar sind Vorstellungen in Ergänzung zum Lehrplan, in Arbeitsgruppen, bei Projekttagen oder bei Feierlichkeiten“, hat Becker geschrieben – und, dass er sich freue, wenn die Schulen und Kitas den Karnevalsvereinen die Chance zur Vorstellung und somit zur Nachwuchswerbung böten.

Nur vier Einrichtungen haben Interesse

Allerdings ist die Rückmeldung seitens der Kitas und Schulen bislang recht überschaubar. Nach Darstellung der Stadt haben sich lediglich vier Einrichtungen zurückgemeldet und ihr Interesse bekundet: die städtische Kita „Die Wolfsburg“ in Sechtem, die Sechtemer Wendelinus-Grundschule, die städtische Kita an der Rilkestraße sowie die Katholische Thomas-von-Quentel-Grundschule in Walberberg. Zum Vergleich: Nach Angaben der Stadt Bornheim gibt es im Stadtgebiet 32 Kitas, acht Grund- und sieben weiterführende Schulen.