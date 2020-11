Unfall in Bornheim : Kehrmaschine kippt bei Zusammenstoß mit PKW auf die Straße

Einsatzkräfte an der Unfallstelle auf der L192 bei Bornheim. Foto: Ulrich Felsmann

Bornheim In der Nacht zu Donnerstag hat es auf der Landstraße 192 in Bornheim gekracht. Ein PKW-Fahrer stieß mit einer entgegenkommenden Kehrmaschine zusammen. Auch ein tierischer Begleiter war in den Unfall involviert.



Ein Seat-Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag mit einer Kehrmaschine im Baustellenbereich der L192 in Bornheim kollidiert. Das Auto war laut Angaben der Polizei gegen 0.30 Uhr auf der Landstraße vom Hellenkreuz in Richtung Wesseling unterwegs, das Kehrfahrzeug fuhr auf der Gegenfahrbahn, dann krachte es. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Kehrmaschine in der angrenzende Böschung gegen die Leitplanke schleuderte und erst auf die Seite gekippt zum Liegen kam.

An der Unfallstelle eintreffende Ersthelfer verständigten wenig später die Rettungskräfte. Glücklicherweise blieben beide Fahrer von schwereren Verletzungen verschont. Mit einer Strickleiter halfen die eintreffenden Wehrkräfte dem Fahrer der Kehrmaschine aus seinem Führerhaus zu klettern. Auch seine tierische Mitfahrerin, die Hündin Amy, schaffte es heile aus dem Fahrzeug hinaus. Mit leichten Verletzungen wurden beide Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert.

Foto: Ulrich Felsmann Der beschädigte PKW lässt nichts Gutes erahnen. Tatsächlich blieben beide Fahrer jedoch von schweren Verletzungen verschont.

Foto: Ulrich Felsmann Die verängstigte Hündin Amy wird von Einsatzkräften versorgt. Später fand sie Unterschlupf bei einem Arbeitskollegen des Unfallbeteiligten.

Foto: Ulrich Felsmann Das umgekippte Kehrfahrzeug wurde später in der Nacht durch ein Bergungsunternehmen wieder aufgerichtet. zurück

Unklar ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf die Gegenspur geriet und den Unfall verursacht hat. Im engen Baustellenbereich der Landstraße ist die Geschwindigkeit auf 50km/h begrenzt und ein Überholverbot eingerichtet. Die Polizei ermittelt.

