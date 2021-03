Kindergärten in Bornheim : Bornheimer Kinder werden zu Nachwuchs-Landwirten

Kindergärten in Bornheim

Das Roisdorfer Haus Regenbogen wird zur Acker-Kita. Mit diesem Konzept nimmt die Einrichtung am e-regio-Wettbewerb teil.

Die Bornheimer Kindertagesstätte „Haus Regenbogen“ entwickelt sich zu einer Acker-Kita mit einem Kita- und Familiengarten. Frei nach dem Motto „Gesund und nachhaltig leben“. Für die Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsfläche hat das städtische Familienzentrum an der Knippstraße von den Großeltern eines Kitakindes einen brachliegenden Acker am Gemüseweg gepachtet.

Und in der Tat ist die Einrichtung einer Acker-Kita laut Leiter Lothar Nehren in Bornheim eine Premiere. Das Projekt samt Konzeption hat der Förderverein beim Klimaschutz-Wettbewerb des Energiedienstleisters e-regio eingereicht. Der Gewinner wird bis Ende März per Online-Votum ermittelt. Mit ihrem bisherigen dritten Platz weist die Roisdorfer Kita derzeit eine gute Platzierung auf. „Alle Eltern, Omas und Opas sowie Bekannte voten jeden Tag erneut. Denn wir möchten unbedingt den ersten Platz erzielen und damit die 5000 Euro Preisgeld erhalten“, erläutert Maike Seibel vom Elternbeirat. Denn Geld als Anschubfinanzierung – es müssen noch Geräte für Kinder und Erwachsene, Bäume und Pflanzen, ein Zaun zur Flächenbegrenzung und eventuell noch ein großer Bollerwagen gekauft werden – ist dringend erforderlich.