Polizei fahndet nach Täter : Kioskmitarbeiter wird nach Trickbetrug in Bornheim angefahren

Bornheim Ein Unbekannter ist nach einem Trickbetrug in Bornheim geflohen. Dabei fuhr er einen Kioskmitarbeiter an. Die Polizei sucht nun mithilfe einer Täterbeschreibung nach ihm.

Am späten Samstagmittag kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Wechselbetrug in einem Kiosk des Edeka-Marktes am Peter-Hausmann-Platz in Bornheim. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erbeutete der bislang unbekannte Täter rund 250 Euro bevor die Tat bemerkt wurde.