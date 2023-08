Evangelische Kirche im Vorgebirge „Meine Gemeinde ist mein Verein“

Info

Eckhart Friedrich Altemüller wurde am 13. April 1960 in Braunschweig geboren. Nach Abitur und Wehrdienst studierte er in Berlin und Göttingen Evangelische Theologie. Seit 1988 war er in mehreren Pfarreien tätig, unter anderem von 2008 bis 2015 in Lille (Frankreich). Altemüller ist in zweiter Ehe verheiratet. Aus der ersten Ehe hat er zwei Söhne, eine Tochter und eine Enkelin. Er gehört der Reformierten Kirche an, in deren Zentrum die Verkündung des Evangeliums steht. Gottesdienste und Kirchen sollen eher sachlich-nüchtern sein. Der Gegenpol innerhalb des Protestantismus ist die Lutherische Kirche. Um es in den Worten Eckhart Altemüllers zu sagen: „Das sind die Katholiken unter den Protestanten.“ che