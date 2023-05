Klimabäume in Merten Quiz: Kennen Sie diese Fakten über die Kiribäume?

Mit ihren großen, violetten Blüten sind sie ein echter Hingucker, die rund 40 Blauglockenbäume (Paulownien), die auf einer schmalen, langen Fläche an der Bonn-Brühler-Straße in Bornheim-Merten wachsen. Die auch nach ihrem japanischen Namen als Kiribäume bezeichneten Gewächse mit den glockenförmigen Blüten sind aber nicht nur hübsch anzuschauen, sondern gelten als die schnellsten Bäume der Welt. Indem sie in Rekordtempo wachsen, dienen sie dem Klimaschutz, da sie besonders viel CO 2 binden können.