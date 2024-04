Kita-Gebühren in Bornheim Warum die Kita-Gebühren in Bornheim um fünf Prozent steigen

Bornheimer Eltern werden ab dem 1. August 2024 fünf Prozent mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Offenem Ganztag (OGS) in der Grundschule bezahlen müssen. Schon im Februar hatte sich der Jugendhilfeausschuss für eine Gebührenerhöhung im Betreuungssektor entschieden. Nun fand am Donnerstag im selben Gremium auch die entsprechende Satzungsänderung erwartungsgemäß eine Mehrheit – bei Enthaltung von ABB und UWG. Die finale Entscheidung fällt der Rat am Donnerstag,16. Mai.