Planungen reichen nicht aus : Bornheimer Kita-Neubauten werden den künftigen Betreuungsbedarf nicht decken

Kita-Plätze in Bornheim

Bei der Planung von Kitaplätzen werden 14 Bornheimer Ortsteile zu regionalen Sozialräumen. Dort sind Bedarfe und Notwendigkeiten jeweils unterschiedlich. Laut Steckbrief der Verwaltung verteilen sich im Sozialraum Bornheim/Brenig/Roisdorf 45 Gruppen auf elf Kindergärten mit 208 U3- und 627 Ü3-Plätzen. In den letzten Jahren wurden die Kitas Hexenweg (6 Gruppen) und Maarpfad (Umzug von zwei Gruppen aus der Kita “Blumenwiese“ und Erweiterung auf vier Gruppe) errichtet. In Dersdorf/Waldorf/Kardorf werden 60 U3- und 184 Ü3-Plätze in 13 Gruppen in vier Einrichtungen betreut. Die Kita „Grashüpfer“ in Dersdorf wird aktuell von einer auf drei Gruppen erweitert. Bisher war sie im Provisorium an der Rathausstraße untergebracht. Die Eröffnung des Neubaus ist für 2022/23 geplant. In Merten/Rösberg/Hemmerich werden 328 Kinder in 16,5 U3- und Ü3-Gruppen betreut. Für einen Teil der Jungen und Mädchen wurde eine weitere Gruppe in der Kita Burgwiese eingerichtet und die vorübergehende Unterbringung in der Containeranlage in der Jennerstraße sichergestellt. In den Sozialräumen Walberberg und Sechtem liegen die Auslastungen der Kitas zwischen 90 Prozent und voll belegt, zum Teil können dort auch Kinder aus benachbarten Sozialräumen aufgenommen werden. Das ist an der Rheinschiene Hersel/Uedorf/Widdig nicht der Fall. Vier Kindergärten für insgesamt 219 Kindern gibt es dort. Seit 2018 gehört dazu die inklusive Einrichtung „Schatzkiste“ in Hersel, die von zwei auf sechs Gruppen erweitert werden werden soll. trs