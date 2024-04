Kinderbetreuung im Vorgebirge So stark sollen die Kita-Beiträge in Bornheim steigen

Bornheim · Schon seit Ende Februar wird in Bornheim über die Erhöhung der Kita-, Tagespflege- und OGS-Gebühren diskutiert. Nun steht die finale Entscheidung an. So teuer wird es.

16.04.2024 , 15:00 Uhr

Bei den Gebühren für Kita, Tagespflege und OGS in Bornheim stehen Veränderungen an.

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge