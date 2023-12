Veränderungen beim Betreuungsangebot Darum sollen zwei Bornheimer Kitas ins Neubaugebiet umziehen

Seit Jahren gehen in Bornheim regelmäßig neue Kindertagesstätten an den Start. Dennoch wird der Bedarf an Betreuungsplätzen vor allem für unter Dreijährige (U3) im Unterschied zu dem der Drei- bis Sechsjährigen bei Weitem nicht gedeckt. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und um zugleich mehr U3-Betreuungsmöglichkeiten zu schaffen, sollen nun nach dem mehrheitlichen Wunsch des Jugendhilfeausschusses zwei Kitas umziehen: Gegen das Votum der Aktiven Bürger Bornheim (ABB) beschloss das Gremium, die Bornheimer Kita „Windrad“ (Rathausstraße) und die Roisdorfer Kita „Baumhaus“ (Klarenhofstraße) in einen neuen Kindergarten im Neubaugebiet Me 16 in Merten zu integrieren. Die beiden frei werdenden Standorte sollen wiederum zu Großtagespflegestellen umgewandelt werden.