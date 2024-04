Ausbau von Kitaplätzen Wo und wann drei neue Kitas in Bornheim entstehen

Die Frage „Machste mit?“ prangt in großen Buchstaben auf einem Banner am Gerüst der noch im Bau befindlichen Kita „Schatzkiste“ im Herseler Neubaugebiet. Angesprochen fühlen sollen sich insbesondere pädagogische Fachkräfte, die die Lebenshilfe Bonn für ihre inklusive Kindertagesstätte sucht. Die soll hier im August an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße an den Start gehen. Denn klar ist: Ohne ausreichendes qualifiziertes Personal können nicht alle geplanten Kita-Plätze an Kinder vergeben werden.