Klimaschutz im Vorgebirge und Voreifel : Bundesumweltministerin Svenja Schulze besucht Bornheim

Bornheim Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich in Bornheim über hiesige Projekte zum Umweltschutz informiert. Mit anwesenden Landwirten wollte sich indes nicht sprechen.

Eigentlich wollten die Landwirte Norbert Pesch aus Brenig und Markus Schwarz aus Dersdorf mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze sprechen. Die SPD-Politikerin war am Montag nach Bornheim gekommen. Vor dem Rathaus wurde sie von einer kleinen Delegation örtlicher Landwirte empfangen.

Die Landwirte stünden „voll und ganz“ hinter dem Klimaschutz, sagte Schwarz. Aber dessen Umsetzung müsse gemeinsam geschehen. Es passe nicht überein, dass man viel Geld in Umweltschutzmaßnahmen investiere, aber weiterhin günstig produzieren solle, so der Dersdorfer weiter. Umweltschutz dürfe nicht auf Kosten der Landwirte gehen. Pesch verwies darauf, dass viele Länder geringere Umweltstandards als Deutschland hätten, aus denen Lebensmittel billig importiert würden. Verordnungen und Richtlinien würden von oben herab entschieden, befand er weiter. Es sei aber immer gut, mit der Basis zu diskutieren.

Hartmann sichert Gesprächsangebot zu

Auf eine solche Diskussion wollte sich Schulze am Montag nicht einlassen. Sie verwies auf einen engen Zeitplan, auf viele bereits erfolgte Gespräche mit Landwirten und darauf, dass es an diesem Tag um ein anderes Thema gehe. Sebastian Hartmann, Bundestagsabgeordneter und SPD-Landeschef, sagte in der Folge den Landwirten ein Gesprächsangebot zu.