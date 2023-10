Klimaschutz im Vorgebirge Bornheimer Schulen werden zu Energiesparern

Viele Grundschulkinder sowie Schüler und Schülerinnen der weiterführenden Schulen Bornheims hatte sich jetzt in der Aula der Europaschule getroffen. Was sie alle einte: Sie sind Mitglieder von sogenannten Energieteams. Diese Teams sind Teil des Projektes „Schlau unterwegs – Energiesparmodelle an Schulen“ der Energieagentur Rhein-Sieg. Die Stadt Bornheim ist als zweite Kommune im Rhein-Sieg-Kreis damit nun an den Start gegangen. Den Auftakt bildete Königswinter.