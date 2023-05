Beteiligungs-Workshop in Bornheim Bürger erarbeiten Ideen für mehr Klimaschutz

Klimaneutralität für Bornheim bis 2045: es ist ein ehrgeiziges Ziel, das der Stadtrat 2021 formuliert hat. Gleichzeitig wurde entschieden, dass die CO2-Emissionen schon bis 2035 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu 1990 verringert werden sollen. So hat die Politik das Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“-KlikKS verabschiedet. Beim Weg in eine klimaneutrale Zukunft setzt die Stadt auf lokale und regionale Akteure aus Wirtschaft, Politik, Vereinen, Ehrenamt und Bürgerschaft. „Denn das kann nur durch eine breite Beteiligung erfolgreich gestaltet werden“, sagte Bürgermeister Christoph Becker, der sich über die Resonanz beim Workshop in der Europaschule freute. Die Teilnehmer sollten Vorschläge zu Energieeffizienz, Mobilität, Stadtentwicklung und zur Kommunikation in der Öffentlichkeit erarbeiten. Die Ideen stehen im Herbst in den Gremien zur Diskussion und sollen Basis einer sogenannten "Roadmap" sein.