Streit um erneuerbare Energien im Vorgebirge Windräder oder Weltkulturerbe?

Es war eine Nachricht, die aufhorchen, vielleicht den einen oder die andere auch ungläubig den Kopf schütteln ließ: In der Bornheimer Rheinebene dürfen keine Windräder gebaut werden, weil sie die Sichtachsen der Brühler Schlösser beeinträchtigen könnten – was wiederum zu einer Aberkennung des Weltkulturerbestatus der Bauwerke führen könnte. Das hatte die Bezirksregierung Köln der Stadt Bornheim Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt. Deswegen wollte sie die Windradpläne der Stadt mit einer Windkraftkonzentrationszone in der Rheinebene nicht genehmigen.