130 Personen betroffen Gemeinnützige Gesellschaft GFO in Merten bietet keinen ambulanten Pflegedienst mehr

Auf die Frage, ob alle Klienten an andere Dienste vermittelt werden konnten, heißt es von der GFO: „Alle Pflegeleistungen wurden bis Ende April von uns erbracht, und alle Klienten von GFO mobil erhielten das Angebot, bei der Vermittlung an einen neuen Pflegedienst von uns unterstützt zu werden.“ In einer Pressemitteilung verweist die GFO zusätzlich insbesondere auf Gespräche mit der häuslichen Pflege der Caritas, um den Betroffenen „einen guten Übergang zu ermöglichen“.