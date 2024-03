Kommentar zum Bornheimer Schwimmbad Die Wahl zwischen Pest und Cholera

Das ist eine echte Überraschung: Die Bornheimer Stadtverwaltung will den Neubau des Schwimmbads um fünf Jahre verschieben. Allerdings muss die Politik noch mitspielen. Vermutlich wird das Anliegen der Verwaltung in der Stadtratssitzung am Donnerstag, 21. März, nicht einfach so durchgewunken.