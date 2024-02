Kommentar zum Mühlenbach in Brenig Mehr Augenmaß beim Hochwasserschutz, bitte!

Eine Lehre aus der Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 ist, dass auch kleine Bäche richtig große Probleme bereiten können. Eben noch ein Rinnsal und plötzlich ein reißender Strom, der übers Ufer tritt und Straßen und vielleicht sogar Häuser flutet. Nicht nur die Einzugsgebiete von Ahr und Swist brauchen Maßnahmen zum Hochwasserschutz, sondern auch die Gebiete um kleinere Fließgewässer wie den Hardtbach in Alfter oder eben den Mühlenbach in Brenig. Doch was gerade dort passiert, geht so aber nicht.