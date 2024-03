Kommentar zur Rettung des Städtepartnerschaftsvereins Bornheim-Zawiercie Da können die Populisten noch so laut schreien

Es ist eine gute Nachricht, dass der Städtepartnerschaftsverein Bornheim-Zawiercie durch einen neuen Vorstand gerettet ist. Schließlich kommt dem Verein eine große Bedeutung zu. In Zeiten, in denen in vielen Ländern nationalistische oder noch schlimmere Töne immer lauter werden, ist der Austausch und die Verständigung über Grenzen hinweg umso wichtiger.