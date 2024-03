Kommentar zur Vermüllung der Natur Wie wollen wir es bloß schaffen, den Planeten zu retten?

Wie will die Menschheit den Planeten bloß retten, wenn so mancher Zeitgenosse schon daran scheitert, seinen Müll richtig zu entsorgen? Achtlos fallengelassene Lebensmittelverpackungen sind ein Ärgernis, mit voller Absicht in der Natur „entsorgter“ Bauschutt kann man getrost als kriminelle Tat bezeichnen.