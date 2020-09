Kommunalwahl in Bornheim : Björn Reile kandidiert um das Bornheimer Bürgermeisteramt

Bornheim. Björn Reile von den ABB will Bornheim eigenständiger machen. Der Roisdorf ist durchaus sturmerprobt.

Wer genau hinschaut, wird auf Björn Reiles Stirn Narben entdecken. Als er einst an der isländischen Küste das stürmische Meer beobachtete, erfasste ihn eine „Monsterwelle“ und schleuderte ihn zehn Meter weiter auf die Felsen. „Ich hab mit dem Kopf auf einem scharfkantigen Lavastein gesteckt“, erinnert er sich. Das Ergebnis: Ein Loch in der Stirnplatte. „Der Arzt sagte, ich soll mit dem Kopf keine Nägel mehr in die Wand schlagen, der Rest geht“, erzählt er. Selbst diesem Unfall kann er etwas Positives abgewinnen: „Hätte ich die Situation nicht so erlebt, hätte ich auch alles danach nicht so erlebt, wie ich es erlebe“, sagt er.

Als betroffener Anlieger in die Politik

Kurz gefragt Was sind Ihre drei Top-Themen für Bornheim? ▶ Wirtschaftsförderung: Wirtschaft dezentral ausbauen ▶ Infrastrukturausbau: Infrastruktur besonders auch in kleineren Ortsteilen verbessern ▶ ÖPNV: Mehr und besser durchdachte Buslinien und Fahrtakte, vor allem sonntags, im Schulverkehr und nach Wesseling

Hauptberuflich ist der gelernte Radio- und Fernsehtechniker seit elf Jahren Niederlassungsleiter einer Firma für Chemie- und Industriearmaturen. Zur Kommunalpolitik fand er, weil er als Anwohner des Oberdorfer Wegs plötzlich hautnah von ihr betroffen war. Für die Verbreiterung der Straße sollten Anwohner Teile ihrer Grundstücke an die Stadt verkaufen. „Ich wäre nicht unbedingt auf die Idee gekommen, den ABB beizutreten, aber [ABB-Vorsitzender] Paul Breuer hat sich als einziger für uns interessiert und im Rat engagiert.“

Bei einer Fragestunde sei Reile als Anliegersprecher im Rat das Wort abgeschnitten worden. „Ich bin jemand, der dann gerne durch die Hintertür zurückkommt. Und das passiert gerade. Man sieht sich immer zweimal im Leben“, sagt er schmunzelnd. Die Gründe, Bürgermeister werden zu wollen, seien aber andere. „Wenn ich sehe, dass sehr viel Geld verschwendet und gar nicht richtig verdient wird… Ich gebe Geld nur aus, das ich vorher verdient habe“, sagt er.

„Etwas breiter aufgestellt“

Politisch sieht er sich „etwas breiter aufgestellt“ als seine Konkurrenten. Digitalisierung, Straßen, Kultur – das könne jeder. Aber Bornheim solle Vorreiterrollen übernehmen: der ÖPNV, die Müllabfuhr, Strom und Wasser sollen Reiles Vorstellungen zufolge in der Hand der Stadt Bornheim sein. „Wenn Unternehmen damit Geld verdienen können, warum kann die Stadt Bornheim das nicht?“

Reile lebt seit 28 Jahren in Roisdorf, wo er nach Stationen in Bonn und dem Wehrdienst gelandet war. An ihrem Haus werkelt die Familie, bestehend aus dem 49-Jährigen, seiner Frau Angela und der 15-jährigen Tochter, seit Jahren selbst. Kennengelernt haben die Reiles sich ganz klassisch in der Disco, in der Bonner Jazz-Galerie, sagt er.

Kein Verständnis für Dummschwätzer

