Kommunalwahl in Bornheim : Christoph Becker will ins Bornheimer Rathaus

Bornheim. Als parteiloser Bürgermeisterkandidat setzt Christoph Becker auf „die Weisheit der Vielen“. Ganz ohne Parteien ist er aber nicht im Rennen.

Doch womöglich tauscht der 57-Jährige bald wieder den Arbeitsplatz. Schließlich will er Bornheimer Bürgermeister werden. Diese Idee sei mehrfach an ihn herangetragen worden und schließlich von der Familie – dazu gehören Ehefrau Dorothee Becker und zwei erwachsene Söhne – für gut befunden worden.

Erst Kandidatur, dann kamen die Parteien

Er setzt dabei auf die „Weisheit der Vielen“, mehr als 70 Menschen engagieren sich in seinem Team. Gemeinsam erarbeiten sie Vorhaben. Dazu gehören drei Einrichtungen: ein Politik- und Kulturfestival sowie zwei neue Gremien. So soll ein Beteiligungsrat mit Vertretern aller Orte die Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Einwohnern stärken. Ein Beteiligungsbüro mit Verwaltungsmitarbeitern und Externen soll die Bürger bei Anliegen beraten. So etwas gebe es etwa in Potsdam, erklärt Becker. Ideen abschauen, Schätze finden, das ist ein weiteres seiner Prinzipien.