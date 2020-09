Kommunalwahl in Bornheim : Petra Heller will Bornheimer Bürgermeisterin werden

Petra Heller will Bornheimer Bürgermeisterin werden

Kommunalwahl in Bornheim

Bornheim. CDU-Kandidatin Petra Heller sieht sich als stellvertretende Bürgermeisterin gut vorbereitet für den Bornheimer Chefposten. Dabei kann sie auf breite Unterstützung zählen.

Über die Fußstapfen, die Bürgermeister Wolfgang Henseler nach 16 Jahren hinterlässt, macht Petra Heller sich keine Sorgen. „Ich glaube, jeder muss seine eigenen Fußstapfen hinterlassen. ‚Frau‘ führt sowieso anders als ‚Mann‘“, sagt die Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin. „Ich kenne die Projekte, die wir angestoßen haben, so gut, dass ich mich in der Lage sehe, das auszufüllen.“ Dabei helfen ihr nach eigener Aussage ihre Menschenkenntnis, Organisationsfähigkeit und politische Erfahrung.

Ihr Ziel als Bürgermeisterin wäre es, solche Projekte umzusetzen: die Gesamtschule in Merten, die Feuerwehrgerätehäuser und die Sanierung des Hallenfreizeitbads. Auch wolle sie als Moderatorin zwischen Rat, Verwaltung und Bürgern für bessere Kommunikation im Ort sorgen. „Ich bin der Auffassung, dass Politik erklärt werden muss, damit sie Akzeptanz findet.“ Dafür wolle sie einmal im Monat eine Sprechstunde in jedem Ortsteil anbieten.

Die gebürtige Mönchengladbacherin kam vor 25 Jahren nach Bornheim, nachdem sie in Hennef aufgewachsen war. „Mein Mann hat damals in Düren gearbeitet und ich in Bonn, da lag Bornheim ganz günstig.“ Doch Bornheim bedeutet ihr mittlerweile viel mehr. „Ich mag meine Heimatstadt, ich lebe für sie“, sagt die 51-Jährige.