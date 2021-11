Kostenlose Corona-Tests in Bornheim : 400 Leute lassen sich kostenlos testen

Auch im Drive-In-Corona-Testzentrum am Mertener im Einkaufszentrum konnten sich die Menschen wieder kostenlos testen lassen. Foto: Axel Vogel

Bornheim-Merten Seit Samstag sind die Corona-Tests wieder kostenlos. Wir haben uns angeschaut, wie es danach im Testzentrum in Merten aussah.



Von Susanne Träupmann

Mit dem Stäbchen in der Hand nimmt Nina Breuer einen Abstrich aus Nase und Rachenraum ihres Vaters Frank Breuer. Der Walberberger ließ sich am ersten Tag des wieder kostenlosen Bürgertests im Mertener Drive-in-Testzentrum auf Corona testen.

Seit Samstag sind die Schnelltests nach einem vierwöchigen kostenpflichtigen Angebot nach Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums wieder ohne Bezahlung möglich. Und so war es kein Wunder, dass der eine oder andere die Gelegenheit zur Kontrolle nutzte. Der Auftakt am Morgen verlief etwa schleppend.

400 Personen werden getestet

So konnte auch Frank Breuer, der seinen Vormittags-Termin der Einfachheit halber online gebucht hatte, ohne Wartezeiten vorfahren, und sich den Abstrich am Steuer nehmen lassen. Einige Kunden warteten anschließend auf das Ergebnis, andere ließen sich per Handy informieren. Positive Testergebnisse waren dem Betreiber nicht bekannt.

Bis zum Samstagabend wurden dann mehr als 400 Geimpfte und Ungeimpfte am Einkaufszentrum am Roten Boskoop getestet. „Mit solch einer Anzahl hatten wir gerechnet. Das konnten wir personell auch bestens verkraften“, berichtet Holger Kaus, Geschäftsführer einer Verwaltungs GmbH aus Brühl, die außer in Merten noch drei weitere Testzentren in der Region betreibt.

Bis die Bürgertests im Oktober kostenpflichtig wurden, ließen sich im Bornheimer Ortsteil täglich um die 200 Männer und Frauen testen, in den vergangenen beiden Monaten waren es dann die Hälfte, die kostenlosen Überprüfungen von Schülern nicht mitgezählt.

Bürger wollen Sicherheit

Nina Breuer gehört zum Team in Merten. Sie und ihre Kollegen kennen den einen oder anderen „Kunden“ mittlerweile persönlich, kommen doch viele regelmäßig vorbei, um sich testen zu lassen. Dieses Mal war auch Frank Breuer dabei, der, als doppelt Geimpfter, „sehen wollte, ob alles in Ordnung ist. Ich finde die jetzige Regelung ausgesprochen richtig, denn die Inzidenzahlen steigen“.

Auch ein Mann aus Sechtem ließ sich auf eine mögliche Corona-Infektion kontrollieren. Seine Tochter hatte im Praktikum Kontakt mit einem Infizierten gehabt. „Sie war zwar negativ getestet worden, da wir aber im selben Haushalt wohnen, wollte ich Sicherheit. Ich wäre auch gekommen, wenn es Geld gekostet hätte“.