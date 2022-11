Beschluss der Bornheimer Politik : Kostenlose Menstruationsartikel an weiterführenden Schulen in Bornheim

Kostenlose Menstruationsartikel an weiterführenden Schulen in Bornheim

Spender mit kostenlosen Menstruationsartikel sollen zunächst zum Schuljahresende in den weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Bornheim aufgestellt werden. Foto: dpa

Bornheim An den weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt Bornheim gibt es bald kostenloses Menstruationsartikel. Zunächst aber nur testweise.

Nach der Stadt Hennef wird nun auch Bornheim als Kommune im Rhein-Sieg-Kreis Menstruationsartikel kostenlos in den weiterführenden Schulen in ihrer Trägerschaft bereitstellen. Dazu werden zunächst bis zum Schuljahresende im Juni 2023 Automaten mit Tampons und Binden aufgestellt. Die Mitglieder des Bornheimer Schulausschusses folgten damit einem Antrag von SPD und Grünen.

Was das Projekt die Stadt Bornheim kostet

Insgesamt elf Automaten werden ab Januar im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, in der Europaschule sowie in der Heinrich-Böll-Gesamtschule aufgestellt. In der Verbundschule Uedorf wird es keinen Automaten geben. „Bei uns werden Menstruationsartikel über die Klassenlehrerin verteilt. Die Mädchen haben keine Probleme damit“, erklärte Verbundschulleiter André Decker.

Die Schulvertretungen selbst hatten das Projekt im vergangenen Jahr initiiert, was dann in den Ausschussantrag von SPD und Grünen mündete. Bislang wurde die Verteilung von Menstruationsartikeln in den Schulen individuell geregelt. Durch die Automaten erhoffen sich die Schulleiter eine vereinfachte und attraktivere Vorgehensweise für die insgesamt 1560 Mädchen und jungen Frauen an den drei Schulen.