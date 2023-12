Gespräch am Wochenende Warum das Jesuskind in der Roisdorfer Krippe gebadet wird

Die Figuren von Maria und Josef mit dem gerade geborenen Christuskind im Stall üben nicht nur auf Kinder eine besondere Anziehungskraft aus. Zur Krippenausstellung laden die Heimatfreunde Roisdorf jedes Jahr in der Adventszeit ein, so auch an diesem Wochenende. Was die Faszination von Krippen ausmacht und warum es in der Kirche St. Sebastian eine ganz besondere Darstellung der Weihnachtsgeschichte zu entdecken gibt, in der das Jesuskind sogar gebadet wird, darüber sprach Vereinsvorsitzender und Historiker Ernst Gierlich mit GA-Redakteurin Antje Jagodzinski.