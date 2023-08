Ungewöhnliche Sichtung Wie kommt ein Kronenkranich nach Hersel?

Das ist ganz schön weit weg von Hersel, wo sich das Tier in Gärten und auf Dächern offenbar wohlfühlt. Wie Anwohner berichten, sei es nicht scheu, aber auch nicht beringt. Das kann Peter Meyer von der Nabu-Kreisgruppe Bonn auf Anfrage des General-Anzeigers bestätigen. Ein Kollege von ihm sei vor Ort gewesen und habe das Tier in Augenschein genommen. Da es nicht beringt sei, stamme es wahrscheinlich aus einer illegalen Haltung und sei ausgebrochen, so Meyer. Daher werde der Nabu auch nichts weiter in der Sache unternehmen und das Tier sich selbst überlassen.