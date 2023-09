GA gelistet Diese Hofläden verkaufen Kürbisse aus der Region

Die lokalen Marktschwärmereien bieten Kürbisse an. Das Prinzip: Der Kunde bestellt die Produkte online direkt beim regionalen Erzeuger und holt sie dann an einem Treffpunkt in der Nachbarschaft ab. Mittlerweile gibt es in Bonn und der Region einige Zweigstellen, zum Beispiel in der Bonner Altstadt oder in Kessenich, aber auch in Königswinter und Swisttal.