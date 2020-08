L182 am Dützhof : Radweg zwischen Swisttal und Bornheim fertiggestellt

Swisttal/Bornheim Der gut 70 Meter lange Radweg am Dützhof soll die Sicherheit von Radfahrern erhöhen. Ein Faktor droht aber, das zu konterkarieren: das Tempolimit für Autofahrer, das nach der Sanierung der L182 erhöht wurde.

Wo die Rheinbacher Straße am Dützhof zwischen Heimerzheim und Brenig in die Landesstraße 182 mündet, treffen viele Verkehrsteilnehmer aufeinander: Autofahrer, Lkw-Fahrer, Traktorfahrer, Wanderer, Reiter und Radler. Im Zuge der Sanierung der L182 wurde der Bereich ausgebaut, aber auch durch eine Linksabbiegespur entschärft. Ein Stück Radweg parallel zur Fahrbahn bis zum nächsten Feldweg war nicht Gegenstand der Planung. Auf Initiative des Ehepaars Susanne und Georg Rheindorf, die den Dützhof direkt an der Landstraße betreiben, wurde diese Lücke im Radwegenetz jetzt geschlossen. Volkmar Sievert vom ADFC Swisttal leitete den Vorschlag an die Gemeinde Swisttal weiter, wo er bei Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner auf offene Ohren stieß. Sievert ist froh, nicht mehr über die L182 radeln zu müssen: „Das ist ja lebensgefährlich“, sagte er.