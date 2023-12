Bauern im Vorgebirge Landwirte protestieren bei Lichterfahrt gegen Pläne des Bundes

Auch in diesem Jahr haben Bauern aus dem Vorgebirge vor Weihnachten wieder ein Zeichen der Hoffnung gesetzt. Unter diesem Motto stand am Freitagabend eine Lichterfahrt, an der etwa 50 Landwirte auf ihren mit Lichterketten behangenen Traktoren teilnahmen. Start war in Walberberg, dann ging es über Sechtem, Merten, Rösberg, Hemmerich, Kardorf, Waldorf und Dersdorf nach Bornheim. Eine geplante Kundgebung am Abend fiel aus.