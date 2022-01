Praxisnahe Lehrerausbildung : Bornheimer Europaschule und Kölner Uni kooperieren

Bornheim Die Bornheimer Europaschule und die Universität zu Köln arbeiten künftig bei Naturwissenschaften enger zusammen. Das Ziel: eine praxisnahe Lehrerausbildung.

Ein ähnliches Projekt läuft bereits mit der inklusiven Universitätsschule (Heliosschule) in Köln. Der Kooperationsvertrag mit der Gesamtschule ist für die Kölner Uni der erste außerhalb der Domstadt und daher wichtig, denn „viele Studenten kommen aus der Region und wollen als Referendare hierin zurück“, so Bresges. Schnell fand er einen Mitstreiter in seinem Doktoranden und Europaschullehrer Benjamin Niehs (Physik, Mathematik und Geschichte).

Schüler können Uni-Netzwerke nutzen

Schulleiter Eike Brandt war von Anfang an begeistert. „Jetzt können die Themen in den Naturwissenschaften nachhaltiger vermittelt werden. Naturwissenschaft soll als Prozess verstanden werden“, so Brandt. Erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Studenten wurden bereits gesammelt, etwa beim Stationenrundgang der Siebtklässler, bei dem Wasserverbrauch und Wasserhaushalt Themen waren.