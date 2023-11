Vorfall in Bornheim-Merten Geldstrafe nach Attacke auf Flughafenpipeline

Mit der Tat wollten die beiden auf die Gefahren des Klimawandels und den Beitrag des Flugverkehrs dazu aufmerksam machen. Am Vormittag des besagten Tages waren sie in das Betriebsgelände eingestiegen. Nachdem sie einen gut zwei Meter hohen Drahtzaun überwunden hatten, begaben sie sich in einen Technik-Container, über den sie in den Pipelineschacht gelangten. Unten angekommen, versuchten die Aktivisten ein Ventil an der Leitung zu schließen, um so den Flughafen zeitweilig vom Kerosinnachschub abzuschneiden.