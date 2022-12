Geschmückte Traktoren in Bornheim und Swisttal : Bauern machen mit Lichterfahrt auf sich aufmerksam

50 Landwirte fuhren am Samstagabend mit weihnachtlich geschmückten Traktoren durch Bornheim. Mit der Aktion möchten Bauern auf ihre Situation aufmerksam machen.

Unter dem Motto „Einen Funken Hoffnung - ohne Bauern geht es nicht“ waren am Samstagabend rund 50 Landwirte mit ihren teils prächtig illuminierten und weihnachtlich geschmückten Traktoren auf einer Lichterfahrt durch Bornheim unterwegs gewesen. Los ging es am Reuterweg in Bornheim. Der Zugweg führte dann über Brenig nach Kardorf und Sechtem. Endpunkt war Walberberg, wie Mitinitiator Markus Schwarz erklärte: „Wir haben vor zwei Jahren mit der Aktion angefangen und viele von uns Bauern suchen immer noch das Licht am Ende des Tunnels“, so Schwarz. Daher wolle man vor allem die Bürger dafür sensibilisieren mehr regional statt international zu kaufen.