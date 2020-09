Feuerwehr Bornheim : Löschgruppe Widdig bekommt neues Gerätehaus

Bornheim-Widdig. Die Löschgruppe Widdig soll ein modernes Gerätehaus auf dem Dorfplatz erhalten. Für die Verwendung des alten Gerätehauses gibt es auch schon eine Idee.

Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler verwies auf Anfrage des General-Anzeigers auf eine Initiative aus dem Ort selbst. Die Idee sei der Stadt vortragen worden. „Wir können uns den Dorfplatz dafür gut vorstellen“, so Henseler. Er erinnerte daran, dass auf dem Platz, der sich ebenfalls an der Römerstraße befindet, bereits ein Schuppen steht, in dem das Feuerboot untergebracht ist. Ein neues Gerätehaus solle dann Platz für alle Fahrzeuge der Löschgruppe haben, aber auch vernünftige Aufenthalts- und Sanitärmöglichkeiten bieten. Die Flächenverhältnisse am bisherigen Standort seien „ausgelutscht“, umschrieb es Henseler salopp. Überdies gebe es die Idee seitens der Dorfgemeinschaft, nach einem Neubau das alte Gerätehaus als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen.

Und wann könnte das passieren? Aktuell plant die Stadt den Neubau von Gerätehäusern in Bornheim-Ort (für die Löschgruppen Bornheim, Brenig und Dersdorf), in Hersel sowie an der Grenze zwischen Hemmerich und Rösberg (für beide Löschgruppen). An diesen drei Projekten habe sich nichts geändert, sagte Henseler. Allerdings könnte sich deren Reihenfolge gegebenenfalls verschieben. Überdies gebe es ein Förderprogramm für Feuerwehrhäuser in kleineren Dörfer. Davon könnte Widdig laut Henseler eventuell profitieren. Laut Stadt hat die Widdiger Wehr elf aktive Mitglieder, 13 Mitglieder in der Jugendabteilung, fünf in der Unterstützungs- und elf in der Ehrenabteilung.