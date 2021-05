Erklärung von Vereinen und Privatpersonen : Lüftelberger wehren sich gegen Corona-Hetze im eigenen Dorf

Meckenheim-Lüftelberg In Lüftelberg tauchen immer wieder Hetzschriften gegen die Corona-Maßnahmen auf. Vereine und Privatpersonen wollen das nicht hinnehmen.

Vereine und Privatpersonen aus Lüftelberg wollen ein Zeichen gegen Corona-Leugner setzen. Das teilte Ortsvorsteher Daniel Südhof am Freitagabend mit. „In den letzten zwei Wochen werden leider regelmäßig öffentliche Orte in Lüftelberg mit Hetzzetteln beklebt und viele Haushalte haben diverse Flugblätter eingeworfen bekommen“, so Südhof.