Bonner Polizei sucht nach Täter Mann wird beim Erdbeerpflücken in Bornheim brutal angegriffen

Am Samstagnachmittag hat es in Bornheim einen brutalen Angriff auf einen 65-jährigen Mann gegeben. Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Beyer attackierte ein bislang unbekannter Täter am besagten Tag gegen 14.10 Uhr den Mann an einem Erdbeerfeld in Höhe Uedorfer Weg und verletzte ihn dabei schwer. Der 65-Jährige erlitt unter anderem schwere Verletzungen im Gesicht. Der Rettungsdienst behandelte den Mann vor Ort und brachte ihn ins Krankenhaus.