Fall am Amtsgericht Bonn : Mann soll bei Bornheimer Kioskbesitzer 10.000 Euro ergaunert haben

Bornheim/Bonn Vor dem Bonner Amtsgericht muss sich demnächst ein Mann verantworten, weil er sich in Bornheim 10.000 Euro ergaunert haben soll. Das Opfer: ein Kioskbesitzer.

Der Fall, mit dem sich die Bonner Justiz demnächst beschäftigen wird, begann an einem Spätsommertag vor zwei Jahren. Mitte September erschienen laut Anklage zwei Männer in dem Bornheimer Kiosk und stellten sich als Angehörige der Botschaft der Demokratischen Republik Kongo vor. Der nun Angeklagte sprach offenbar ein sehr gutes Deutsch mit einem kaum hörbaren französischen Akzent, war bestens gekleidet und strahlte eine Aura offensiv zur Schau getragenen Wohlstands aus. So hegte denn der Kioskbesitzer offenbar keinen Zweifel an der Zahlungsfähigkeit der Männer, die ihn während dreier weiterer Besuche überzeugten, ihnen seinen Kiosk zu verkaufen. Das Geschäft erwerbe er für seine Cousine, die damit dann in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten wolle, so der vorgebliche Diplomat.