Nach 62 Jahren Margot Offermann schließt ihr Modegeschäft in Bornheim

Wochenlang hatten sie telefonisch Nachbarn, Freunde, Geschäftspartner und Kunden eingeladen. Und die meisten kamen. Denn nach 62 Jahren hinter der Ladentheke wird Margot Offermann ihren Laden endgültig schließen. „Das macht mich schon traurig“, sagt Offermann. Und so war sie ganz überwältigt, dass so viele Gäste am Samstag mit Blumen und Geschenken kamen, um sich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit und gute Beratung zu bedanken.