Weihnachtsgeschichte in Klemmbausteinen : Maria, Josef und Schneemann Olaf stehen in Bornheim an der Lego-Krippe

Das Jesuskind ist da: Ein Moment der Freude aus bunten Plastiksteinchen. Foto: Stefan Knopp

Bornheim Krippen, die die Weihnachtsgeschichte zeigen, gibt es im Advent an vielen Orten. Die Darstellung in Sankt Servatius Bornheim dürfte Kindern besonders gefallen: Sie ist aus Legosteinen gebaut.



„Weihnachten ist eine Staungeschichte“, sagt Ute Trimpert. Und wie sie derzeit in Sankt Servatius in Bornheim dargestellt wird, ist sie schon ein Staunen wert: In acht Stationen Begleiten die Betrachter Maria und Josef von der ersten Begegnung mit dem Engel der Verkündigung bis zur Flucht mit dem Jesus-Baby nach Ägypten. Zwischendurch sieht man auch, wie es den Weisen aus dem Morgenland ergeht. Und das alles wurde aus Legosteinen erbaut.

Kulissen, Figuren, alles ist aus den bunten Klemmbausteinen und versprüht den entsprechenden Charme. Die Szenen hat Markus Ende, Gemeindereferent in Werl, liebevoll und kreativ aufgebaut. Er hatte ursprünglich mit der Ostergeschichte angefangen. Die kam so gut an, dass er auch die Weihnachtsgeschichte baute und beides jetzt durch die Bundesrepublik schickt. „Sie ist bis 2025 ausgebucht“, sagt Trimpert. Sie ist Gemeindereferentin am katholischen Familienzentrum Bornheim-Vorgebirge, das für diese Ausstellung eng mit der Gemeinde Sankt Servatius zusammenarbeitet hat. Trimpert hatte diese besondere Weihnachtsgeschichte durch Zufall gesehen und sich dafür eingesetzt, dass sie nach Bornheim kommt. Sie wollte religionspädagogisch mal was anderes machen.

Singende Fußballspieler und ein Schneemann

Am Samstag wurde die Ausstellung eröffnet, und seitdem herrscht reger Betrieb in der Kirche am Servatiusweg. Viele Kinderaugen hat Trimpert schon leuchten gesehen. Die Kleinen wollen die acht Szenen von allen Seiten betrachten und alles entdecken, etwa den singenden Fußballer - angeblich Thomas Müller - oder Schneemann Olaf. „Die Weihnachtsgeschichte ist zeitlos, da ist auch so etwas erlaubt", sagt Trimpert. Aber auch die Erwachsenen freuen sich über diese Idee, die an die eigene Kindheit mit diesem Spielzeug erinnert. Trimpert hofft daher, dass sie für nächstes oder übernächstes Jahr auch die Ostergeschichte aus Lego nach Bornheim bekommt. kpo