Dreikönigstreffen der FDP Rhein-Sieg Was Agnes Strack-Zimmermann von Troisdorf erwartet

Das Thema ist zwar in Troisdorf verortet, aber rüstungspolitisch von bundesweiter Bedeutung. In der Stadt im Rhein-Sieg-Kreis will sich das Unternehmen DynITec auf dem Dynamit-Nobel-Gelände vergrößern. Unter anderem, um Waffen für den Export in die Ukraine herzustellen. Bürgermeister Alexander Biber und die Mehrheit im Troisdorfer Stadtrat möchten das 50 Hektar große Gelände jedoch für ein Gewerbegebiet mit Unternehmensmix am Rand für Wohnbebauung vorhalten. Diese Haltung hatten auch Verteidigungsminister Boris Pistorius und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst heftig kritisiert.