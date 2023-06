Interview Marit Meyer-Wilkens Warum Gärtnern die Meditation ersetzt

Offener Garten

Marit Meyer-Wilkens hat ihren Garten in Bornheim-Kardorf am Wochenende, 3. und 4. Juni, jeweils von 12 bis 16 Uhr im Rahmen der „Offenen Gartenpforte Rheinland“ geöffnet. Die 56-jährige ist examinierte Krankenschwester in einer psychosomatischen Klinik und findet ihren Ausgleich in ihrem Garten. Seit 2006 hat sie diesen liebevoll angelegt und gepflegt. Neben Kräutern wie Salbei, Thymian und Rosmarin baut Marit Meyer-Wilkens auch Obst und Gemüse an und hält Wachteln. Die Besucher erwarten daneben auch farbenprächtige Blumen wie Lavendel und Grünpflanzen. Auch Hunde dürfen, an der Leine geführt, mit ihren Besitzern den Garten bewundern. Die Adresse findet sich unter www.offene-gartenpforte-rheinland.de. doe