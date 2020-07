Staatsanwaltschaft ermittelt : Maschinenpistole im Auto von Bornheimer entdeckt

Bornheim/Bad Neuenahr Bei einem Streit hat ein Bornheimer seinem Gegenüber damit gedroht, mit einer Maschinenpistole zu ihm zu kommen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann tatsächlich die angekündigte Waffe bei sich.

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, hätte ein bereits eine Woche zurückliegender Streit zwischen einem Bornheimer und seinem Kontrahenten ein böses Ende nehmen können. Wie die Polizei dem General-Anzeiger bestätigt hat, drohte der 23-Jährige seinen Kontrahenten aus Bad Neuenahr-Ahrweiler am vergangenen Samstag damit, mit einer Maschinenpistole zu ihm zu kommen.

Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Koblenz die Durchsuchung der Wohnung des Bornheimers an. Diese nahmen nordrhein-westfälische Polizisten, an die ein Ermittlungsersuchen ging, in der Nacht zum folgenden Sonntag vor.