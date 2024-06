Klimaschutz im Vorgebirge „Mehr Fahrräder, weniger Verbrenner-Autos“

Zu den Personen

Zu den Personen: Astrid Costard (59) hat eine erwachsene Tochter und lebt seit 2000 in Bornheim, zunächst in Kardorf und mittlerweile in Sechtem. Die gebürtige Hamburgerin studierte Evangelische Theologie und arbeitete als Sachbearbeiterin bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Nach einem zusätzlichen Pädagogik-Studium war sie in der Hochbegabtenförderung tätig und ist seit 2008 für die Bereiche Seniorenstudium und Kinder-Uni verantwortlich.

Torsten Drey (51) ist verheiratet und zwei Kinder. Er studierte Geographie in Bonn und arbeitete anschließend für die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Indonesien sowie für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mittlerweile ist der bei der Telekom beschäftigt. Er lebt mit seiner Familie in Hersel. Seine Petition für sichere Radwege läuft noch bis zum 6. Juli und ist auf www.openpetition.de/radenverkehrbornheim zu finden. Die Klimapaten sind per E-Mail an info@klikks-rhein-voreifel.org erreichbar. trs