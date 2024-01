Einbruch im Media Markt Bornheim-Roisdorf Wie die Bonner Polizei dem Tatverdächtigen auf die Spur kam

Der Einbruch war spektakulär: Die beiden Männer durchbrachen mit ihrem Ford Escort Kombi in der Nacht zum 26. Oktober 2022 gegen 2.30 Uhr zunächst die Eingangstür des Suti-Centers in Bornheim-Roisdorf und anschließend den Eingang zum Media Markt. Der Fahrer muss Vollgas gegeben haben, denn das Rollgitter, das den Markt gegen nächtliche Besucher absichert, wurde eingedrückt. In den Markt gelangten die Täter wohl nicht, ohne Beute fuhren sie davon. Sie hinterließen jede Menge Scherben, verstreute Waren und die Stoßstange ihres Wagens.