Erneuerbare Energien in Bornheim Bezirksregierung will plötzlich mehr Flächen für Windräder

Die Bezirksregierung Köln will offenbar die Windradpläne der Stadt Bornheim kippen. Darüber hat die Stadt am Freitag per Pressemitteilung informiert. So hätte die Bezirksregierung und der Regionalratsvorsitzende am Donnerstag der Stadt mitgeteilt, dass im Entwurf des Teil-Regionalplans „Erneuerbare Energien“ zum Teil deutlich andere Flächen für Windräder in Bornheim vorgesehen sind als im Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ der Stadt.