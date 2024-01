Seniorenresidenz in Bornheim Neuer Geschäftsführer will das Wohnstift Beethoven „grüner“ machen

Bornheim · Mit Carsharing und E-Bikes für Senioren will Stefan Freitag den Bewohnern der Bornheimer Residenz klimafreundliche Mobilität ermöglichen. In dem Wohnstift gehören ein selbst gestaltetes Leben ebenso wie eine aktive Teilhabe an der Gemeinschaft zum Konzept. Doch nicht jeder bekommt hier eine Bleibe.

15.01.2024 , 15:03 Uhr

Setzen sich für das Wohnstift Beethoven ein: Stefan Freitag (l.), Klaudia Nebelin und Heinz-Otto Schmitz-Pranghe am Vorgebirgsbach, wo begrünte Parkflächen entstehen sollen. Foto: Antje Jagodzinski

Von Antje Jagodzinski Redakteurin Vorgebirge

Elektro-Autos und Seniorenräder mit E-Antrieb zum Ausleihen, energetische Sanierungen, Photovoltaik auf allen drei Gebäudedächern und eine Optimierung der Heizungsanlage, am liebsten unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Steuerung: Stefan Freitag, seit einem Jahr Geschäftsführer des Wohnstifts Beethoven in Bornheim, hat viel vor, um die Seniorenresidenz am Siefenfeldchen „grüner“ zu machen.