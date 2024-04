Keine Straßenbeleuchtung Initiative für mehr Sicherheit am Roisdorfer Bahnhof

Bornheim-Roisdorf · Ist es am Roisdorfer Bahnhof gefährlich, weil Beleuchtung fehlt? Nach Ansicht des früheren Ortsvorstehers ist das so. Er will das ändern, die Stadtverwaltung lehnt das Vorhaben aber vorerst ab. Das sind die Gründe dafür.

15.04.2024 , 17:00 Uhr

Ein Provisorium: die Straße Rosental hinter dem Roisdorfer Bahnhof. Foto: Axel Vogel

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge