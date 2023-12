Mitmachbuch für Sechs- bis Elfjährige So möchte eine Widdiger Autorin Kinder stark machen

Mit gezielten Fragen und kindgerechten Illustrationen tauchen die jungen Leser in den erlebten Erfolg und die damit verbundenen Gefühle ein und können beispielsweise aufschreiben, wann und warum sie „einen megamäßigen Tag“ hatten. „Das Selbstbewusstsein, dass mit jedem Erfolg wächst, soll auf diese Weise fest verankert werden. Kinder haben individuelle Potentiale, die sie in die Welt bringen sollen“, meint Bienert. Mit dem Mitmachbuch hat sie sich einen Herzenswunsch erfüllt, da sie als Kind und Jugendliche selber sehr schüchtern gewesen sei und wenig Selbstvertrauen hatte, sagt sie. „Da hätte ich mir solch ein Buch gewünscht“, so die ehemalige Grundschullehrerin, die ihren Beruf krankheitsbedingt vor zwei Jahren aufgeben musste. Als Autorin von Kinderbüchern fand sie eine neue berufliche Herausforderung, in die ihre Erfahrungen als Pädagogin einfließen.