Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos Ermittlungen nach Messerattacke in Bornheim gehen weiter

Das 35-jährige Opfer war aufgrund der Messerattacke am Mittwoch mit einer schweren Stichverletzung in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung transportiert worden. Der mutmaßliche Täter und sein Beifahrer waren nach der Tat laut Polizeiangaben mit einem dunklen VW Golf mit dem Bochumer Kennzeichen BO-FV 8664 in Richtung Alexander-Bell-Straße geflüchtet und konnten von den Ermittlern bislang nicht ausfindig gemacht werden.