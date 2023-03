NRW-Minister im Vorgebirge : Was Karl-Josef Laumann in Bornheim zu sagen hatte

Bornheim Hat das Land NRW in seiner Corona-Politik Fehler gemacht? Auch auf diese Frage ging Karl-Josef Laumann beim Ortsgespräch in Bornheim ein – mit Verweis auf einen persönlichen Schicksalsschlag.

Er ist eines der Gesichter der Corona-Politik des Landes NRW: Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Und so ging es auch um den Umgang des Landes mit der Pandemie, als Laumann jetzt in Bornheim zu Gast war – auf Einladung von Bornheims Ortsvorsteher Dominik Pinsdorf. Rund 50 Besucherinnen und Besucher waren in die Kaiserhalle gekommen, um zu hören, was Laumann zu sagen hatte.

In einer knackigen Entweder-oder-Fragerunde erfuhr das Publikum unter anderem, dass Laumann lieber Pils statt Kölsch trinkt und einen Urlaub in den Bergen der Erholung am Strand vorzieht. Auch berichtete er über seine Kindheit als Sohn eines Bauern und sinnierte über die Frage, warum die Wahlbeteiligung in Deutschland so gering ist. „Ich glaube, für manche ist es selbstverständlich geworden, wählen zu dürfen. Sie mussten es niemals missen“, befand er. „Wählen zu gehen sollte ein Pflichtgefühl sein. In der Ukraine können wir gerade beobachten, was die Menschen auf sich nehmen, um frei zu sein“, so Laumann.